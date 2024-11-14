Бельгія прийме Італію, Англія зустрінеться з Грецією у 5 турі Ліги націй
Сьогодні, 14 листопада, відбудеться вісім матчів п'ятого раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.
Збірна Бельгії прийме лідера групи 2 у Лізі А команду Італії, Франція, яка йде другою зустрінеться з Ізраїлем.
У групі В центральним матчем буде протистояння Англії та Греції. Греки наразі очолюють групу 2 з 12 балами в активі, у британців друге місце та 9 очок.
Ліга A
21:45 Бельгія – Італія
21:45 Франція – Ізраїль
Ліга B
17:00 Казахстан – Австрія
21:45 Греція – Англія
21:45 Ірландія – Фінляндія
21:45 Словенія – Норвегія
Ліга C
19:00 Вірменія – Фарерські острови
21:45 Північна Македонія – Латвія
Нагадаємо, збірна України свій матч у Лізі націй зіграє 16 листопада проти Грузії. Гра відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом. Далі на українців чекатиме гра проти Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).