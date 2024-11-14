Бельгія прийме Італію, Англія зустрінеться з Грецією у 5 турі Ліги націй

Сьогодні, 14 листопада, відбудеться вісім матчів п'ятого раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Збірна Бельгії прийме лідера групи 2 у Лізі А команду Італії, Франція, яка йде другою зустрінеться з Ізраїлем.

У групі В центральним матчем буде протистояння Англії та Греції. Греки наразі очолюють групу 2 з 12 балами в активі, у британців друге місце та 9 очок.

Ліга націй сезону-2024/25

5 тур, 14 листопада

Ліга A

21:45 Бельгія – Італія

21:45 Франція – Ізраїль

Ліга B

17:00 Казахстан – Австрія

21:45 Греція – Англія

21:45 Ірландія – Фінляндія

21:45 Словенія – Норвегія

Ліга C

19:00 Вірменія – Фарерські острови

21:45 Північна Македонія – Латвія

Нагадаємо, збірна України свій матч у Лізі націй зіграє 16 листопада проти Грузії. Гра відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом. Далі на українців чекатиме гра проти Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).