Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бельгія прийме Італію, Англія зустрінеться з Грецією у 5 турі Ліги націй

Олександр Булава — 14 листопада 2024, 07:05
Бельгія прийме Італію, Англія зустрінеться з Грецією у 5 турі Ліги націй

Сьогодні, 14 листопада, відбудеться вісім матчів п'ятого раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Збірна Бельгії прийме лідера групи 2 у Лізі А команду Італії, Франція, яка йде другою зустрінеться з Ізраїлем.

У групі В центральним матчем буде протистояння Англії та Греції. Греки наразі очолюють групу 2 з 12 балами в активі, у британців друге місце та 9 очок.

Ліга націй сезону-2024/25
5 тур, 14 листопада

Ліга A

21:45 Бельгія Італія

21:45 Франція – Ізраїль

Ліга B

17:00 Казахстан – Австрія

21:45 Греція Англія

21:45 Ірландія Фінляндія

21:45 Словенія – Норвегія

Ліга C

19:00 Вірменія Фарерські острови

21:45 Північна Македонія Латвія

Нагадаємо, збірна України свій матч у Лізі націй зіграє 16 листопада проти Грузії. Гра відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом. Далі на українців чекатиме гра проти Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).

Ліга націй УЄФА

Ліга націй УЄФА

Гравець збірної Грузії: Ми докладемо всіх зусиль, щоб здобути 3 очки
Зараз немає місця для помилок: Зінченко – про майбутній матч проти Грузії у Лізі націй
Ексфорвард Інтера та ПСЖ: Я радий, що Саньоль тренує збірну Грузії
Визначились коментатори матчу Грузія – Україна
Українська бригада суддів обслужить матч Ліги націй

Останні новини