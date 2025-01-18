Гармаш розірвав контракт із Металістом 1925 та натякнув на завершення кар'єри

Український півзахисник Денис Гармаш розірвав контракт з Металістом 1925.

Про це він сказав у коментарі Українському футболу.

"Я вже розірвав контракт з Металістом 1925. Залишилося лише завірити цей процес, папери, офіційно в ПФЛ. Розірвав та й розірвав. Ну не розраховує на мене тренер. Чого мені там сидіти? Мене ж запрошував Віктор Скрипник, а зараз командою керує Патрік ван Леувен, і я не підходжу під його бачення футболу, схеми. От і все.



Я навіть не шукаю ніяких варіантів. Поки хочу, знаєте… Не хочу нічого робити. Ні. Мова не про перепочинок чи паузу. Просто хочу далі чисто так, пограти у задоволення. Не більше. Завершити кар'єру в 34 роки? Можна й так сказати. Майже", – сказав Гармаш.