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Гармаш розірвав контракт із Металістом 1925 та натякнув на завершення кар'єри

Олексій Мурзак — 18 січня 2025, 20:10
Гармаш розірвав контракт із Металістом 1925 та натякнув на завершення кар'єри
Денис Гармаш
ФК Металіст 1925

Український півзахисник Денис Гармаш розірвав контракт з Металістом 1925.

Про це він сказав у коментарі Українському футболу.

"Я вже розірвав контракт з Металістом 1925. Залишилося лише завірити цей процес, папери, офіційно в ПФЛ. Розірвав та й розірвав. Ну не розраховує на мене тренер. Чого мені там сидіти? Мене ж запрошував Віктор Скрипник, а зараз командою керує Патрік ван Леувен, і я не підходжу під його бачення футболу, схеми. От і все.

Я навіть не шукаю ніяких варіантів. Поки хочу, знаєте… Не хочу нічого робити. Ні. Мова не про перепочинок чи паузу. Просто хочу далі чисто так, пограти у задоволення. Не більше. Завершити кар'єру в 34 роки? Можна й так сказати. Майже", – сказав Гармаш.

Денис Гармаш перейшов в Металіст 1925 із хорватського Осієка взимку в статусі вільного агента. Всього за харківський колектив він встиг зіграти 15 матчів. Нагадаємо, значну частину кар'єри гравець захищав кольори Динамо (2007-2023).

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Денис Гармаш

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