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Флік прокоментував сенсаційну втрату очок Барселоною у грі з Хетафе

Руслан Травкін — 19 січня 2025, 03:29
Флік прокоментував сенсаційну втрату очок Барселоною у грі з Хетафе
ФК Барселона

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік заявив, що для перемоги над Хетафе (1:1) не вистачило реалізації своїх моментів.

Його слова цитує As.com.

"Ми хотіли перемогти, і ми мали можливості для цього. Ми розчаровані тим, що не забили більше голів. Ви можете бачити, що означає грати тут, на полі Хетафе. Вони добре обороняються. Ми створювали моменти, але були неточні.

Ми маємо рухатися далі. Я повторюю, що ми мали моменти, особливо в першому таймі. Але, на мою думку, нам не вистачило точності в передачах", – сказав німецький фахівець.

Нагадаємо, у 20 турі Ла Ліги Барселона розписала мирову з Хетафе, а мадридський Атлетико сенсаційно програв Леганесу.

Наразі ж каталонці йдуть третіми в турнірній таблиці. У першого Атлетико 44 очка. А принциповий суперник Барселони Реал йде другим, маючи 43 бали.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Хетафе Ханс-Дітер Флік

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