Флік прокоментував сенсаційну втрату очок Барселоною у грі з Хетафе

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік заявив, що для перемоги над Хетафе (1:1) не вистачило реалізації своїх моментів.

Його слова цитує As.com.

"Ми хотіли перемогти, і ми мали можливості для цього. Ми розчаровані тим, що не забили більше голів. Ви можете бачити, що означає грати тут, на полі Хетафе. Вони добре обороняються. Ми створювали моменти, але були неточні.

Ми маємо рухатися далі. Я повторюю, що ми мали моменти, особливо в першому таймі. Але, на мою думку, нам не вистачило точності в передачах", – сказав німецький фахівець.