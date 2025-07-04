Одного з найвпливовіших агентів світу звинувачують у торгівлі людьми та численних зґвалтуваннях

Одному з найвідоміших футбольних агентів світу 75-річному Джонатану Барнетту висунули звинувачення у вкрай тяжких злочинах, серед яких торгівля людьми, тортури та зґвалтування. Він всі звинувачення заперечує.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами потерпілої, Бернетт у 2017 році переправив її з Австралії до Великої Британії під неправдивими обіцянками гуманітарної допомоги. У підсумку жінку позбавили волі на шість років, піддали численним зґвалтуванням та погрожували її життю та життю дітей жінки.

Окрім цього потерпіла розповіла, що знаходилася під одиночномим ув'язненням та жила у принизливих умовах (її позбавляли води, їжі та засобів гігієни). Також були присутні фізичні напади.

Жінка звинувачує і Creative Artists Agency (CAA), яка на той час поглинула агентство Барнетта, у співучасті. За її словами, CAA надала кошти на її проживання та утримання, тому мала знати про неї. Агенція заявила, що дізналася про ці звинувачення у січні 2024-го, після чого Барнетт покинув компанію.

Нагадаємо, раніше королівська прокуратура Великої Британії висунула відомому півзахиснику збірної Гани Томасу Парті 5 звинувачень у зґвалтуванні та одне – у сексуальному насильстві.