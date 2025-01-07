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Футболістка збірної України перейшла в Нант

Володимир Максименко — 7 січня 2025, 13:15
Футболістка збірної України перейшла в Нант
Катерина Боклач
УАФ

Голкіперка збірної України Катерина Боклач підписала контракт з Нантом.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Угода розрахована до літа 2027 року. Зазначимо, що минулий сезон Боклач провела у Марселі, за який встигла зіграти 17 матчів, в одному з яких зберегла свої ворота "сухими".

Окрім того, футболістка має один матч у складі збірної України. Тоді в межах матчу-відповіді плейофф Ліги націй "жовто-сині" здолали Болгарію (3:0).

Раніше зірка жіночого футболу порадувала своїх шанувальників фотосетом у відвертому образі.

Нант Катерина Боклач

Катерина Боклач

Українська воротарка Боклач перейшла у Марсель

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