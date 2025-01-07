Футболістка збірної України перейшла в Нант

Голкіперка збірної України Катерина Боклач підписала контракт з Нантом.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Угода розрахована до літа 2027 року. Зазначимо, що минулий сезон Боклач провела у Марселі, за який встигла зіграти 17 матчів, в одному з яких зберегла свої ворота "сухими".

𝗞𝗮𝘁𝘆𝗮 𝗲𝘀𝘁 𝗯𝗶𝗲𝗻 𝗹𝗮̀. 💛💚



Nous sommes heureux de vous annoncer la signature de la gardienne de but, Kateryna Boklach.🧤



En provenance de l’Olympique de Marseille, l’internationale Ukrainienne de 20 ans rejoint les Canaries jusqu’au 30 juin 2027. ✍️#OnEstNantes pic.twitter.com/GNTNP3Kdbr — FC Nantes Féminines (@FCN_Feminines) January 6, 2025

Окрім того, футболістка має один матч у складі збірної України. Тоді в межах матчу-відповіді плейофф Ліги націй "жовто-сині" здолали Болгарію (3:0).

Раніше зірка жіночого футболу порадувала своїх шанувальників фотосетом у відвертому образі.