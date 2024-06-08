Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Польщею

Нападник Жирони Артем Довбик став володарем призу Лев Матчу в товариському матчі відбору напередодні Євро-2024 Польща — Україна (3:1).

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Український форвард відзначився єдиним голом команди в грі та був замінений на 76-й хвилині.

"Синьо-жовті" проведуть ще один спаринг перед стартом чемпіонату Європи — з Молдовою, 11 червня.

На груповому етапі континентальної першості українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Суперниками німців будуть команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії.