Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Польщею

Станіслав Лисак — 8 червня, 00:23
Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Польщею

Нападник Жирони Артем Довбик став володарем призу Лев Матчу в товариському матчі відбору напередодні Євро-2024 Польща — Україна (3:1).

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Український форвард відзначився єдиним голом команди в грі та був замінений на 76-й хвилині.

"Синьо-жовті" проведуть ще один спаринг перед стартом чемпіонату Європи — з Молдовою, 11 червня.

На груповому етапі континентальної першості українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Суперниками німців будуть команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

Збірна України з футболу Артем Довбик Збірна Польщі з футболу

Збірна України з футболу

Ребров: Непогано грали, але пропустили 2 голи зі стандартів
Таловєров — про поразку від Польщі: Це був урок для нас
Ребров: Отримали важливу інформацію перед Євро-2024
Збірна України оголосила остаточну заявку на Євро-2024
Збірна України програла Польщі в товариському матчі

Останні новини