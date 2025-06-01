Футболісту австралійського топклубу висунули звинувачення у незаконних ставках
Одного з футболістів Вестерн Юнайтед заарештували через підозри у незаконних ставках та вплив на підсумковий результат матчів.
Про це повідомляє ESPN.
Детективи відділку боротьби проти махінацій у спорті висунули обвинувачення двом чоловікам у здійснені правопорушень із застосуванням корупційних схем.
Відомо, що один з них – гравець австралійського топклубу, ім'я якого наразі не розголошується.
Після арешту підозрюваних звільнили з-під варти під заставу. Представник чемпіонату Австралії підтвердив, що лігу проінформували в обвинуваченні на адресу гравця.
Один з функціонерів місцевої федерації футболу заявив також, що організація готова до введення тимчасової дискваліфікації представника відповідного клубу без фактичного доказу вини.
Зазначимо, що Вестерн Юнайтед – один з лідерів чемпіонату Австралії та наразі посідає третє місце у турнірній таблиці після 26 турів.
Раніше повідомлялось, що міжнародна агенція ITIA дискваліфікувала шістьох тенісистів через договірні матчі.