Футболісту австралійського топклубу висунули звинувачення у незаконних ставках

Одного з футболістів Вестерн Юнайтед заарештували через підозри у незаконних ставках та вплив на підсумковий результат матчів.

Про це повідомляє ESPN.

Детективи відділку боротьби проти махінацій у спорті висунули обвинувачення двом чоловікам у здійснені правопорушень із застосуванням корупційних схем.

Відомо, що один з них – гравець австралійського топклубу, ім'я якого наразі не розголошується.

Після арешту підозрюваних звільнили з-під варти під заставу. Представник чемпіонату Австралії підтвердив, що лігу проінформували в обвинуваченні на адресу гравця.

Один з функціонерів місцевої федерації футболу заявив також, що організація готова до введення тимчасової дискваліфікації представника відповідного клубу без фактичного доказу вини.

Зазначимо, що Вестерн Юнайтед – один з лідерів чемпіонату Австралії та наразі посідає третє місце у турнірній таблиці після 26 турів.

Раніше повідомлялось, що міжнародна агенція ITIA дискваліфікувала шістьох тенісистів через договірні матчі.