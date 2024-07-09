Нідерландський нападник Болоньї Джошуа Зіркзе близький до переходу в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт діятиме до 2029 року. Зазначається, що минулого тижня були узгоджені комісійні та зарплатня футболіста.

Низка ЗМІ повідомляють, що "червоні дияволи" готові сплатити Болоньї приблизно 40 млн фунтів за Джошуа, які прописані у контракті нападника.

Зазначимо, що в сезоні-2023/24 Зіркзе провів 37 матчів за італійський клуб, відзначившись 12 забитими м'ячами та 7 гольовими передачами.

🔴🏁 Manchester United are ready to complete Joshua Zirkzee in the next days, no issues.



Contract will be valid until June 2029 after commission and salary agreed last week.



Formal steps with Bologna to follow this week — whether it’s release clause or different structure. pic.twitter.com/apgcodpDa9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2024

Раніше повідомлялося, що МЮ може підписати ще одного футболіста збірної Нідерландів Маттейса Де Лігта.