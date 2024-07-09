Зіркзе близький до переходу в Манчестер Юнайтед
Нідерландський нападник Болоньї Джошуа Зіркзе близький до переходу в Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Контракт діятиме до 2029 року. Зазначається, що минулого тижня були узгоджені комісійні та зарплатня футболіста.
Низка ЗМІ повідомляють, що "червоні дияволи" готові сплатити Болоньї приблизно 40 млн фунтів за Джошуа, які прописані у контракті нападника.
Зазначимо, що в сезоні-2023/24 Зіркзе провів 37 матчів за італійський клуб, відзначившись 12 забитими м'ячами та 7 гольовими передачами.
Раніше повідомлялося, що МЮ може підписати ще одного футболіста збірної Нідерландів Маттейса Де Лігта.