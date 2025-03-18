Македонський футболіст помер, рятуючи людей з пожежі

Футболіст македонського клубу Шкупі Андрей Лазаров помер у 25-річному віці внаслідок опіків, отриманих при пожежі в нічному клубі.

Про це повідомила пресслужба Шкупі.

Нагадаємо, під час концерту в нічному клубі в місті Кочан через використання піротехніки почалася пожежа. В результаті трагедії постраждало понад 150 людей, 59 – загинули.

Лазарова доправили до лікарні з сильними опіками, він знаходився у реанімації. Проте врятувати життя спортсмена лікарям так і не вдалося.

Зазначається, що однією з причин загибелі Лазарова стало те, що він намагався допомогти вибратися з пожежі іншим людям, і врятував життя щонайменше трьох людей.

25-річний Лазаров грав за північномакедонські клуби, а також хорватські Рудеш та Горіцу. Викликався до лав молодіжної збірної Північної Македонії. Портал Transfermarkt оцінював хавбека в 175 тисяч євро.