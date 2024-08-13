Ювентус розірве контракт з ветераном команди

Польський воротар Войцех Щенсний залишить Ювентус на правах вільного агента.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романою.

Сторони домовили про розірвання контракту, який був чинним до кінця сезону-2024/25. При цьому голкіперу виплатять суттєву компенсацію.

Зазначимо, що влітку Щенсного пов'язували з переходом до саудівського Аль-Насра та в Монцу, однак трансфери не відбулися.

Щенсний перебуває в Ювентусі з 2017 року. У минулому сезоні він взяв участь у 35 матчах за клуб, 15 з яких зіграв на нуль.

🚨⚫️⚪️ Juventus and Wojciech Szczesny have now reached mutual agreement to terminate the contract with immediate effect.



Paperwork being prepared and checked; if all good, Szczesny leaves Juventus getting an important pay-out fee.



🇵🇱 Szczesny will be available as free agent. pic.twitter.com/f1OGarTu9E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024

Нагадаємо, влітку Ювентус підписав голкіпера Монци Мікеле Ді Грегоріо. Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до 30 червня 2025 року. Угода буде коштувати "бьянко-нері" 4,5 млн євро.