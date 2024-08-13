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Ювентус розірве контракт з ветераном команди

Олександр Булава — 13 серпня, 19:46
Ювентус розірве контракт з ветераном команди

Польський воротар Войцех Щенсний залишить Ювентус на правах вільного агента.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романою.

Сторони домовили про розірвання контракту, який був чинним до кінця сезону-2024/25. При цьому голкіперу виплатять суттєву компенсацію.

Зазначимо, що влітку Щенсного пов'язували з переходом до саудівського Аль-Насра та в Монцу, однак трансфери не відбулися.

Щенсний перебуває в Ювентусі з 2017 року. У минулому сезоні він взяв участь у 35 матчах за клуб, 15 з яких зіграв на нуль.

Нагадаємо, влітку Ювентус підписав голкіпера Монци Мікеле Ді Грегоріо. Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до 30 червня 2025 року. Угода буде коштувати "бьянко-нері" 4,5 млн євро.

Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Ювентус Войцех Щенсний

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