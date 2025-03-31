Гравець юнацької збірної України підписав контракт з Боруссією Дортмунд

Український футболіст Назар Рудзей підписав контракт з дортмундською Боруссією.

Про це повідомляє пресслужба агентської компанії ProStar.

Деталі угоди 15-річного вихованця донецького Шахтаря зі "джмелями" не розголошуються. Правий захисник провів на рівні дитячо-юнацького чемпіонату України 25 матчів та забив 5 голів.

Також Назар Рудзей викликався до збірної України U-16 на березневі товариські матчі. Гравець провів 3 товариські поєдинки, у яких зміг відзначитися голом та двома асистами.

Зауважимо, що в складі дортмундської Боруссії виступає інший українець Данило Кревсун. 19-річний атакувальний півзахисник наразі грає за другу команду "джмелів", однак уже проводив тренування з основною.