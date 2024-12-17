Судаков втратив у ціні, Ванат обійшов Шапаренка за оцінками Transfermarkt

Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість гравців Української Прем'єр-ліги. Представники клубів УПЛ дізналися свою нову ціну.

Про це йдеться на офіційному сайті порталу.

Найдорожчим гравцем чемпіонату України залишається півзахисник Шахтаря Георгій Судаков. Попри втрату 3 млн євро трансферної вартості, 22-річний хавбек все ще з відривом посідає першу сходинку рейтингу.

Друге та третє місце посідають партнери Судакова по Шахтарю – Микола Матвієнко та Кевін, які оцінюються в 18 та 12 млн відповідно.

Найдорожчим гравцем не з донецького клубу є представник Динамо Владислав Ванат, який додав 2 млн у ціні та обійшов свого партнера Миколу Шапаренка, що і досі коштує 10 млн.

Найдорожчі гравці УПЛ

Георгій Судаков (Шахтар) – 32 млн (було 35 млн); Микола Матвієкно (Шахтар) – 18 млн (18 млн); Кевін (Шахтар) – 12 млн (12 млн); Владислав Ванат (Динамо Київ) – 11 млн (11 млн); Микола Шапаренко (Динамо Київ) – 10 млн (10 млн).

Напередодні центральний захисник Борнмута Ілля Забарний додав у вартості 6 млн євро та очолив не лише список найдорожчих українців у АПЛ, а й став найдорожчим гравцем України загалом.