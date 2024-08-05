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Судаков: Здивований, що допускають такі поля до чемпіонату

Володимир Кук — 5 серпня, 17:10
Судаков: Здивований, що допускають такі поля до чемпіонату

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков здивований, що такі поля як у Ворскли допускають до чемпіонату України.

Його слова передає сайт клубу.

"Рахунок закономірний, але гра дійсно була дуже важкою. На такому газоні неймовірно складно грати, і я навіть трішки здивований, що взагалі допускають такі поля до чемпіонату, адже ти не можеш продемонструвати якісну гру на такому покритті. Але наша команда має неймовірну майстерність, і це можна побачити по забитих голах. Ми довели рахунок до закономірного.
Сподіваюся, ми продовжимо серію та йтимемо до своєї мети. Коли перемагаєш з рахунком 5:0, не можеш не бути задоволеним", сказав Судаков.

Нагадаємо, донецький Шахтар обіграв у Полтаві місцеву Ворсклу в межах 1 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Матч завершився з рахунком 5:0, Георгій відзначився голом реалізувавши пенальті. У другому турі полтавчани зустрінуться в Києві з Лівим Берегом, а "гірники" прийматимуть Полісся.

Ворскла Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Георгій Судаков

Георгій Судаков

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