Команда з великим серцем: Довбик попрощався з Жироною та її фанатами

Новачок італійської Роми український нападник Артем Довбик попрощався з Жироною та її фанатами.

Відповідний пост він опублікував у Instagram.

"Я хочу подякувати футбольному клубу Жирона за довіру до мене та вболівальникам за підтримку команди у важкі часи. Цього року це була велика пригода, і я дуже пишаюся тим, що був маленькою частиною цієї історії. Команда з великим серцем", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.