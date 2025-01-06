Кілька європейських грандів націлились на нападника ПСЖ

Нападник ПСЖ та збірної Франції Рандаль Коло Муані може змінити клуб у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Французький футболіст зацікавив Тоттенгем, Ювентус, Монако та Мілан. Представники цих клубів спілкувалися з посередниками гравця.

Коло Муані готовий покинути парижан уже взимку, адже втратив місце в складі команди Луїса Енріке.

26-річний француз, який приєднався до ПСЖ у 2023 році за 80 млн євро, провів у нинішньому сезоні 14 матчів в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

Раніше повідомлялося, що Рандаль Коло Мані потрапив до шорт-листа лондонського Арсенала. Зазначалося, що ПСЖ готовий продати гравця за 50 млн євро.