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Воротар Наполі українського походження може перейти в клуб Серії B

Станіслав Лисак — 24 січня 2025, 21:38
Воротар Наполі українського походження може перейти в клуб Серії B
Getty Images

Уродженець Черкас Микита Контіні-Барановський, який виступає за Наполі, може змінити клуб в зимове трансферне вікно.

Про це повідомив італійський інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, Контіні зацікавив кілька клубів з другою за силою дивізіону Італії – Серії B, проте шанси на перехід воротаря невеликі.

28-річний голкіпер, який оцінюється порталом Transfermarkt у 400 тисяч євро, провів за основну команду Наполі лише один поєдинок. У грудні 2023 року воротар замінив Алекса Мерета, який отримав пошкодження.

Вихованець Наполі 10 разів грав у орендах, не отримавши шансу закріпитися в першій команді "партенопійців".

Раніше повідомлялося, що Наполі продовжує працювати над трансфером вінгера Боруссії Дортмунд Каріма Адеємі.

Наполі Чемпіонат Італії, Серія B Контіні-Барановський

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