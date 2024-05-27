Марсьяль підтвердив відхід з Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль оголосив, що залишає клуб.

Про це футболіст повідомив в Instagram.

"Шановні вболівальники Манчестер Юнайтед!

З великим хвилюванням я пишу вам сьогодні, щоб попрощатися. Після дев'яти неймовірних років у клубі настав час перегорнути нову сторінку в моїй кар'єрі.

Відколи я приїхав у 2015 році, для мене було величезною честю носити цю футболку та грати перед вами, найкращими вболівальниками у світі! Ви були непохитною підтримкою в хороші та важкі часи. Ваша пристрасть і лояльність були для мене постійним джерелом мотивації.

Я хотів би подякувати вам з щирого серця за все, що ви для мене зробили. Ваші пісні, ваша підтримка та ваша любов до клубу – це спогади, які назавжди залишаться в моєму серці.

Я також хотів би висловити подяку всім моїм партнерам по команді, технічному персоналу та всім членам клубу, яких я зустрічав протягом моїх 9 років тут. Я пишаюся тим, що зміг розділити з вами цей досвід.

Манчестер Юнайтед завжди буде в моєму серці. Цей клуб залишив відбиток у моїй кар'єрі та дав мені неймовірну можливість грати перед вами. Я йду, щоб прийняти нові виклики, я завжди буду червоним дияволом і продовжуватиму стежити за результатами клубу.

Ще раз дякую за все і до нових зустрічей, — написав Марсьяль.