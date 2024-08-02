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Фулгем сподівається підписати півзахисника Манчестер Юнайтед

Станіслав Лисак — 2 серпня, 10:21
Фулгем сподівається підписати півзахисника Манчестер Юнайтед

Півзахисник збірної Шотландії та Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней може змінити клуб в Англійській Прем'єр-лізі (АПЛ). Хавбеком цікавиться Фулгем.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Манкуніанці готові будуть відпустити гравця, якщо отримають пропозицію в 30 млн фунтів. МЮ необхідно продати Мактомінея, щоб підписати нового півзахисника.

У попередньому сезоні Скотт провів за Манчестер Юнайтед 43 матчі в усіх турнірах, забив 10 голів та віддав 3 асисти.

Напередодні стало відомо, що "червоні дияволи" підпишуть марокканського захисника Баварії.

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