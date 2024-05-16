Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лідер Манчестер Юнайтед може пропустити останні матчі сезону

Станіслав Лисак — 16 травня, 20:25
Лідер Манчестер Юнайтед може пропустити останні матчі сезону

Лівий захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу не допоможе команді в завершальній стадії сезону-2023/2024.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, посилаючись на слова головного тренера МЮ Еріка тен Гага.

У лютому 28-річний оборонець зазнав пошкодження підколінного сухожилля і досі проходить відновлення. Хороші шанси зіграти в фіналі Кубку Англії є в Гаррі Магвайра, який напередодні зазнав м'язової травми.

Зазначається, що Рафаель Варан та Віктор Ліндельоф уже готові повернутися до гри.

19 травня підопічні тен Гага зіграють з Брайтоном у межах 38-го туру Англійської Прем'єр-ліги. "Червоні дияволи" наразі розташувалися на 8-й сходинці турнірної таблиці та ризикують залишитися без єврокубків на наступний сезон.

Також на Манчестер Юнайтед очікує манкуніанське дербі в фіналі Кубку Англії, який відбудеться 25 травня на стадіоні "Вемблі".

Чемпіонат Англії, АПЛ Кубок Англії Гаррі Магвайр Манчестер Юнайтед Люк Шоу

Манчестер Юнайтед

Челсі попри травму Мудрика переміг Брайтон, Ман Юнайтед здолав Ньюкасл: Результати матчів АПЛ
Челсі Мудрика зіграє з Брайтоном, Манчестер Юнайтед прийме Ньюкасл: розклад матчів АПЛ
Тренер команди Ярмолюка може очолити Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед оголосив про відхід Варана
Манчестер Юнайтед — Арсенал 0:1: огляд матчу АПЛ

Останні новини