Лідер Манчестер Юнайтед може пропустити останні матчі сезону

Лівий захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу не допоможе команді в завершальній стадії сезону-2023/2024.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, посилаючись на слова головного тренера МЮ Еріка тен Гага.

У лютому 28-річний оборонець зазнав пошкодження підколінного сухожилля і досі проходить відновлення. Хороші шанси зіграти в фіналі Кубку Англії є в Гаррі Магвайра, який напередодні зазнав м'язової травми.

Зазначається, що Рафаель Варан та Віктор Ліндельоф уже готові повернутися до гри.

🚨🔴 Luke Shaw’s season could be over as Erik Ten Hag says “he only has a very small chance to make it for the FA Cup final after he had a setback”.



↪️ Harry Maguire has good chances; Varane and Lindelof are back on the pitch. pic.twitter.com/XmIeoJV6Qj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2024

19 травня підопічні тен Гага зіграють з Брайтоном у межах 38-го туру Англійської Прем'єр-ліги. "Червоні дияволи" наразі розташувалися на 8-й сходинці турнірної таблиці та ризикують залишитися без єврокубків на наступний сезон.

Також на Манчестер Юнайтед очікує манкуніанське дербі в фіналі Кубку Англії, який відбудеться 25 травня на стадіоні "Вемблі".