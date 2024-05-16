Лідер Манчестер Юнайтед може пропустити останні матчі сезону
Лівий захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу не допоможе команді в завершальній стадії сезону-2023/2024.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, посилаючись на слова головного тренера МЮ Еріка тен Гага.
У лютому 28-річний оборонець зазнав пошкодження підколінного сухожилля і досі проходить відновлення. Хороші шанси зіграти в фіналі Кубку Англії є в Гаррі Магвайра, який напередодні зазнав м'язової травми.
Зазначається, що Рафаель Варан та Віктор Ліндельоф уже готові повернутися до гри.
19 травня підопічні тен Гага зіграють з Брайтоном у межах 38-го туру Англійської Прем'єр-ліги. "Червоні дияволи" наразі розташувалися на 8-й сходинці турнірної таблиці та ризикують залишитися без єврокубків на наступний сезон.
Також на Манчестер Юнайтед очікує манкуніанське дербі в фіналі Кубку Англії, який відбудеться 25 травня на стадіоні "Вемблі".