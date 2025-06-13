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Ліверпуль планує продати форварда в клуб із Саудівської Аравії

Станіслав Лисак — 13 червня 2025, 00:47
Ліверпуль планує продати форварда в клуб із Саудівської Аравії
Ліверпуль

Форвард Ліверпуля та збірної Уругваю Дарвін Нуньєс може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі Нуньєс є основним кандидатом на відхід з клубу під час цього літнього трансферного вікна.

Окрім клубів із Саудівської Аравії уругвайцем також цікавився Наполі. Нуньєс відкритий для переходу, як у європейські команди, так і саудівські.

Раніше стало відомо, що Ліверпуль прагне отримати за Дарвіна Нуньєса 70 млн євро. Контракт Нуньєса із Ліверпулем діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 45 мільйонів євро.

У поточному сезоні на його рахунку 7 голів і 7 асистів у 47 матчах за "Червоних" у всіх турнірах. Влітку 2022 року Ліверпуль віддав за Нуньєса Бенфіці 85 мільйонів євро.

Нагадаємо, що ексзірка Ліверпуля Садіо Мане може залишитися без клубу.

Ліверпуль Дарвін Нуньєс

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