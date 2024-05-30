Ліверпуль спробує зберегти Алісона, на якого претендують клуби Саудівської Аравії

Воротар Ліверпуля Аліссон Беккер має намір залишитися в мерсисайдському клубі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Бразильський голкіпер та "червоні" зацікавлені в продовжені співпраці. Контракт Аліссона спливає влітку 2027 року.

Зазначається, що на Беккера претендували клуби Саудівської Аравії, однак конкретних пропозицій наразі немає.

У сезону-2023/2024 бразилець відіграв 32 матчі за Ліверпуль, пропустив 32 голи та 11 разів відстояв на нуль.

🚨🔴 Understand Liverpool are planning with Alisson as part of their squad for next season despite Saudi links.



There were approaches from Saudi clubs in March but nothing advanced, concrete so far.



🇧🇷 Alisson and Liverpool’s priority is to continue together. pic.twitter.com/hIR4WoMn89 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2024

Напередодні визначились усі учасники АПЛ сезону-2024/2025.