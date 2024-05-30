Ліверпуль спробує зберегти Алісона, на якого претендують клуби Саудівської Аравії
Воротар Ліверпуля Аліссон Беккер має намір залишитися в мерсисайдському клубі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Бразильський голкіпер та "червоні" зацікавлені в продовжені співпраці. Контракт Аліссона спливає влітку 2027 року.
Зазначається, що на Беккера претендували клуби Саудівської Аравії, однак конкретних пропозицій наразі немає.
У сезону-2023/2024 бразилець відіграв 32 матчі за Ліверпуль, пропустив 32 голи та 11 разів відстояв на нуль.
Напередодні визначились усі учасники АПЛ сезону-2024/2025.