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Ліверпуль спробує зберегти Алісона, на якого претендують клуби Саудівської Аравії

Станіслав Лисак — 30 травня, 16:37
Ліверпуль спробує зберегти Алісона, на якого претендують клуби Саудівської Аравії

Воротар Ліверпуля Аліссон Беккер має намір залишитися в мерсисайдському клубі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Бразильський голкіпер та "червоні" зацікавлені в продовжені співпраці. Контракт Аліссона спливає влітку 2027 року.

Зазначається, що на Беккера претендували клуби Саудівської Аравії, однак конкретних пропозицій наразі немає.

У сезону-2023/2024 бразилець відіграв 32 матчі за Ліверпуль, пропустив 32 голи та 11 разів відстояв на нуль.

Напередодні визначились усі учасники АПЛ сезону-2024/2025.

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