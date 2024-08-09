Драмбаєв – про поразку від Вікторії: Нічого страшного, в нас є матч-відповідь

Захисник Кривбаса Олександр Драмбаєв прокоментував поразку проти Вікторії у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи та заявив, що нічого страшного не сталось, оскільки у них є матч-відповідь.

Його слова передає Youtube-канал "УПЛ ТБ".

"Емоції, можна сказати, з однієї сторони дуже гарні, а з іншої — не дуже, тому що програли. Але нічого страшного, в нас є друга гра в запасі, і ми відчуваємо, що можемо додати в агресії, додати в грі та бажанні. У нас може все вийти.

Це друга гра наша, так що поки що про втому зарано казати. Будемо готуватися. У нас був час підготуватися до гри, відпочити, так що не треба скидувати це все на втому", — сказав Драмбаєв.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться за тиждень, 15 серпня, в Чехії. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.