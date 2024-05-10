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Миколенко розповів, хто зараз найкращий гравець України

— 10 травня, 11:38
Миколенко розповів, хто зараз найкращий гравець України

Захисник Евертона Віталій Миколенко вважає Іллю Забарного з Борнмута найкращим футболістом України прямо зараз.

Про це він розповів у етері ютуб-каналу "Трендець".

"Якщо поставити нашого Брентвейта і Забарного в пару, то можна бути 15 років без трансферів у клуб. Один лівий центральний, другий правий — є швидкість, є все. Що той, що той дуже спокійні.

З того моменту, як Забарний дебютував, напевно, він зараз найкращий гравець у нас в Україні. Він настільки спокійний. Йому 21 рік, він зіграв майже 40 матчів у збірній — це вже показує його клас.

Все на стабільному рівні, не було такого, що він десь просідав. Він завжди на такому рівні, начебто йому 35 років і він уже на досвіді", – сказав Миколенко.

У поточному сезоні Забарний провів 40 матчів за свій клуб і забив 1 м'яч.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Ілля може змінити команду влітку.

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Борнмут Евертон Ілля Забарний Збірна України з футболу Віталій Миколенко

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