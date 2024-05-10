Миколенко розповів, хто зараз найкращий гравець України

Захисник Евертона Віталій Миколенко вважає Іллю Забарного з Борнмута найкращим футболістом України прямо зараз.

Про це він розповів у етері ютуб-каналу "Трендець".

"Якщо поставити нашого Брентвейта і Забарного в пару, то можна бути 15 років без трансферів у клуб. Один лівий центральний, другий правий — є швидкість, є все. Що той, що той дуже спокійні.

З того моменту, як Забарний дебютував, напевно, він зараз найкращий гравець у нас в Україні. Він настільки спокійний. Йому 21 рік, він зіграв майже 40 матчів у збірній — це вже показує його клас.

Все на стабільному рівні, не було такого, що він десь просідав. Він завжди на такому рівні, начебто йому 35 років і він уже на досвіді", – сказав Миколенко.