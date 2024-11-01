Дячук оцінив свій фізичний стан після травми

Центральний захисник київського Динамо Максим Дячук вважає, що він відновився від травми і готовий грати.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Почуваюся добре. Радий, що зіграв уже повний матч, це дає мені більше мотивації та емоцій. Реабілітація проходила важко, були свої нюанси, але зараз усе добре.

Я вважаю, що вже готовий, оскільки відіграв навіть не 90 хвилин, а 120. Я витримав фізично, а вже тренери надалі будуть вирішувати, чи готовий я виходити на поле", – сказав Дячук.

Нагадаємо, Дячук травмувався на початку другого тайму матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів з Партизаном, коли невдало приземлився на плече. Максима вивозили з поля на медичній машині.

Вперше після пошкодження він зіграв у старті в попередньому матчі киян проти Ворскли (2:1) в 1/8 фіналу Кубку України, де відіграв усі 120 хвилин.