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Мудрик вийде в стартовому складі Челсі на матч із Брайтоном

Станіслав Лисак — 15 травня, 21:12
Мудрик вийде в стартовому складі Челсі на матч із Брайтоном

Челсі оприлюднив стартовий склад на матч перенесеного 34 туру Англійської Прем’єр-ліги проти Ньюкасл Юнайтед. Український вінгер Михайло Мудрик зіграє з перших хвилин.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Наразі Челсі ділить шосту сходинку в турнірній таблиці з Ньюкаслом. В обох команд по 57 балів. Наступним йде МЮ, у якого на 3 очка менше.

Що ж до команди Роберто Де Дзербі, то вона знаходиться на 10 місці та має рівну кількість балів з Борнмутом Іллі Забарного.

Напередодні Манчестер Сіті здолав Тоттенгем та очолив турнірну таблицю.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брайтон Челсі Михайло Мудрик

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