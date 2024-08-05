Галлахер погодився приєднатися до Атлетико
Англійський півзахисник Челсі Коннор Галлахер погодився приєднатися до мадридського Атлетико.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
24-річний хавбек збирається летіти до Іспанії, щоб завершити трансфер з Челсі. Англієць підпише 5-річний контракт з мадридським клубом.
Сума трансферу складе приблизно 40 млн євро. Портал Transfermarkt оцінює англійця у 50 млн.
Конор є вихованцем Челсі, він знаходиться у структурі клубу з 2016-го. У минулому сезоні англієць відіграв 50 матчів, де забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.
Напередодні Атлетико підписав нападника Вільярреала Александра Серлота.