Галлахер погодився приєднатися до Атлетико

Англійський півзахисник Челсі Коннор Галлахер погодився приєднатися до мадридського Атлетико.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

24-річний хавбек збирається летіти до Іспанії, щоб завершити трансфер з Челсі. Англієць підпише 5-річний контракт з мадридським клубом.

Сума трансферу складе приблизно 40 млн євро. Портал Transfermarkt оцінює англійця у 50 млн.

Conor Gallagher has verbally agreed to join Atletico Madrid and is set to fly to Spain to complete his move from Chelsea.



Gallagher has accepted a five-year contract, as @FabrizioRomano called.



Atleti wanted an answer by Monday. Fee around €40m, as previously reported.🇪🇸 pic.twitter.com/wFKzo7UOCY — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 5, 2024

Конор є вихованцем Челсі, він знаходиться у структурі клубу з 2016-го. У минулому сезоні англієць відіграв 50 матчів, де забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.

Напередодні Атлетико підписав нападника Вільярреала Александра Серлота.