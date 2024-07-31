Атлетико та Челсі близькі до угоди щодо трансферу Галлагера

Атлетико Мадрид близький до досягнення угоди з Челсі щодо переходу англійського півзахисника Конора Галлахера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Після останніх переговорів команди дійшли згоди щодо суми трансферу, яка складе приблизно 35-40 млн євро.

Доля переходу залежить від рішення 24-річного футболіста щодо продовження кар'єри.

🚨🔴⚪️ Atlético Madrid and Chelsea are on the verge of reaching an agreement for Conor Gallagher after talks in the last 24h.



Story revealed on Tuesday morning, talks accelerated and €35/40m package almost agreed; small details to sort.



❗️ It all depends on Conor's decision. pic.twitter.com/fzjWmXaiV6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024

Конор є вихованцем Челсі, він знаходиться у структурі клубу з 2016-го. У минулому сезоні англієць відіграв 50 матчів, де забив 7 голів та віддав 9 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює англійця у 50 мільйнонів євро.

Напередодні Челсі підписав воротаря Вільярреала Філіпа Йоргенсена.