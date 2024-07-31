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Атлетико та Челсі близькі до угоди щодо трансферу Галлагера

Станіслав Лисак — 31 липня, 09:26
Атлетико та Челсі близькі до угоди щодо трансферу Галлагера

Атлетико Мадрид близький до досягнення угоди з Челсі щодо переходу англійського півзахисника Конора Галлахера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Після останніх переговорів команди дійшли згоди щодо суми трансферу, яка складе приблизно 35-40 млн євро.

Доля переходу залежить від рішення 24-річного футболіста щодо продовження кар'єри.

Конор є вихованцем Челсі, він знаходиться у структурі клубу з 2016-го. У минулому сезоні англієць відіграв 50 матчів, де забив 7 голів та віддав 9 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює англійця у 50 мільйнонів євро.

Напередодні Челсі підписав воротаря Вільярреала Філіпа Йоргенсена.

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