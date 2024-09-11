Грецький АЕК орендує нападника Челсі

21-річний нападник Челсі Давид Датро Фофана перейде в грецький АЕК на правах оренди.

Про це повідомляє журналіст BBC Нізаар Кінселла.

Сума викупу гравця становитиме 20 млн фунтів. Наразі трансфер знаходиться на завершальній стадії, проводиться фінальна підготовка документів та медичне обстеження нападника.

🆕Chelsea striker David Datro Fofana is closing in on a move to AEK Athens subject to final paperwork and medical. Loan with option for £20m. https://t.co/XYvMmKr0cO — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) September 11, 2024

Зазначимо, що підписання футболістів у Греції дозволено до 11 вересня, на відмінну від АПЛ, де трансферне вікно було закрите ще 1 вересня.

Давид Датро Фофана приєднався до Челсі з Молде за 12 млн євро у січні 2023 року. Минулого сезону 21-річний івуарієць грав у оренді в німецькому Уніон Берліні та англійському Бернлі.

У Бундеслізі Фофана провів 12 матчів та забив один гол, а в АПЛ відіграв 15 поєдинків, у яких забив 4 рази та віддав 1 асист.