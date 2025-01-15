Челсі повернув центрального захисника з оренди в Крістал Пелес

Лондонський Челсі прийняв рішення достроково відкликати центрального захисника Трево Чалоба з оренди в Крістал Пелес.

Про це повідомляє The Athletic.

25-річний футболіст негайно повернеться в розташування "синіх" та не зможе зіграти в сьогоднішньому матчі 21 туру АПЛ проти Лестера.

Зазначається, що Чалоба має стати важливою частиною складу Челсі до кінця нинішнього сезону.

🚨 EXCL: Chelsea activate option to recall Trovoh Chalobah from loan at Crystal Palace. 25yo defender returns with immediate effect so not available for #CPFC at #LCFC tonight. Considered by #CFC as important part of squad for rest of season @TheAthleticFC https://t.co/TxQft1Xt1L — David Ornstein (@David_Ornstein) January 15, 2025

Англійський центрбек відіграв за Крістал Пелес 14 матчів в усіх турнірах, зокрема 12 в АПЛ, де забив 3 голи.

Напередодні Челсі на останніх хвилинах вирвав нічию в матчі з Борнмутом Іллі Забарного. На 95-й хвилині прямим ударом зі штрафного відзначився капітан "синіх" Ріс Джеймс.