Гюлер та Ендрік можуть увійти в угоду по трансферу одноклубника Забарного в Реал

Центральний захисник Борнмута та збірної Іспанії Дін Гейсен може продовжити кар'єру в мадридському Реалі.

Про це повідомляє CadenaSER.

Керівництво "вершкових" подобаються виступи іспанського футболіста і вони вбачають в ньому чудову пару для Рауля Асенсіо в центрі захисту Реала на довгі роки.

Клуби вже ведуть переговори щодо 19-річного центрбека, який оцінюється в 42 мільйони євро за версією Transfermarkt. Наразі Борнмут вимагає за свого гравця не менше 55 млн євро.

Ймовірно Реал спробує знизити ціну на гравця, віддавши в оренду одного з провідних талантів команди Арду Гюлера або Ендріка в наступному сезоні.

Зауважимо, що Гейсеном цікавилися Ліверпуль, Баварія, Челсі та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що Дін Гейсен є вихованцем Малаги, з якої перейшов у Ювентус у 2021 році. Після кількох років у молодіжних клубах туринців та оренді в Ромі іспанця викупив Борнмут за 15 млн євро влітку 2024-го.

З того часу іспанський центральний захисник подорожчав у чотири рази, а цього сезону провів за "вишень" 27 матчів в усіх турнірах і двічі відзначився забитими голами.