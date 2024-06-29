Манчестер Юнайтед готує трансфер захисника Баварії
Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні захисника Баварії та збірної Нідерландів Маттейса де Лігта.
Про це повідомляє The Athletic.
Зазначається, що 24-річний нідерландський центрбек є літньою трансферною ціллю "червоних дияволів" незалежно від результатів переговорів з Евертоном щодо переходу Джаррада Брентвейта.
Де Лігт влітку 2022-го став гравцем Баварії. Минулого сезону він у 30 матчах за мюнхенців забив два голи та віддав один асист.
Раніше повідомлялося, що екснападник Манчестер Юнайтед Руд ван Ністелрой увійде до тренерського штабу клубу.