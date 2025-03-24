Де Йонг має намір залишитися в Барселоні

Футболіст Барселони та збірної Нідерландів Френкі Де Йонг має намір залишитися в каталонському клубі.

Про це повідомляє видання The Athletic.

Наразі гравець веде переговори про новий контракт з "блаугранас", нинішня угода розрахована до 2026 року.

Де Йонг задоволений життям у Барселоні та відчуває себе дуже добре зі своєю у столиці Каталонії. На початку 2024 керівництво Барси вже надсилала нідерландцю пропозицію про продовження угоди, однак тоді вони не отримали відповідь.

Раніше повідомлялося, що Барселона готова продовжити угоду з 27-річним гравцем на 3-4 роки, але зі зменшенням зарплати. Серед причин називають те, що футболіст уже не відіграє в команді такої важливої ролі.

Цього сезону Френкі де Йонг взяв участь у 29 матчах Барселони у всіх турнірах, де він записав на свій рахунок 2 голи та результативну передачу.