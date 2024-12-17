Мартінеса визнали найкращим воротарем за версією ФІФА
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Воротар Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес був визнаний найкращим воротарем світу 2024 року.
Про це повідомляє FIFA.
У межах церемонії The Best аргентинець отримав нагороду, яка стала для нього другою за останні три роки.
У 2024 році Еміліано Мартінес допоміг Аргентині завоювати Кубок Америки, а також відіграв важливу роль у кваліфікації Астон Вілли до Ліги чемпіонів.
Також 32-річний воротар був визнаний цього року найкращим за версією порталу France Football.