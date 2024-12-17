Мартінеса визнали найкращим воротарем за версією ФІФА

Воротар Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес був визнаний найкращим воротарем світу 2024 року.

Про це повідомляє FIFA.

У межах церемонії The Best аргентинець отримав нагороду, яка стала для нього другою за останні три роки.

У 2024 році Еміліано Мартінес допоміг Аргентині завоювати Кубок Америки, а також відіграв важливу роль у кваліфікації Астон Вілли до Ліги чемпіонів.

Dibu's done it again.



Emi Martinez is #TheBest FIFA Men's Goalkeeper for the second time in three years! 🧤🧤 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024

Також 32-річний воротар був визнаний цього року найкращим за версією порталу France Football.