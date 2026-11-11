У Франції помер від зупинки серця на тренуванні 22-річний футболіст

22-річний лівий захисник Сен-Дені та вихованець Руана 1899 Ваніс Онсор помер від зупинки серця під час тренування.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"ФК Руан 1899 висловлює свої щирі співчуття його родині та близьким", – йдеться у заяві.

За даними видання The Sun, медичні бригади прибули на місце подій та намагалися реанімувати молодого гравця протягом 45 хвилин, але зрештою його життя врятувати не вдалося.

Зазначається, що трагедія сталася напередодні 23-річчя гравця, який нещодавно одружився.

Місцева футбольна ліга пообіцяла, що проспонсорує відправку його тіла до материкової частини Франції, згідно із побажаннями родини загиблого.

Протягом своєї кар'єри Онсор виступав за юнацьку команду Ле Гавра, а на дорослому рівні захищав кольори таких клубів, як Руан, Макон, Дьєпп, Флер та Сен-Дені.

Нагадаємо, що у віці 59 років пішов із життя колишній нападник Манчестер Сіті Даррен Бекфорд.