Франція зіграє з Ізраїлем, Італія – з Бельгією у 3 турі Ліги націй
Сьогодні, 10 жовтня, відбудеться десять матчів третього раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.
Збірна Франції зустрінеться з Ізраїлем, Італія зіграє з Бельгією, Англія поміряється силами з Грецією.
Ліга A
21:45. Ізраїль – Франція
21:45. Італія – Бельгія
Ліга B
21:45. Австрія – Казахстан
21:45. Англія – Греція
21:45. Норвегія – Словенія
21:45. Фінляндія – Ірландія
Ліга C
19:00. Латвія – Північна Македонія
21:45. Фарерські острови – Вірменія
Ліга D
19:00. Молдова – Андорра
21:45. Гібралтар – Сан-Марино
Нагадаємо, у попередньому турі Україна програла Чехії, Німеччина зіграла внічию з Нідерландами. Свою наступну гру підопічні Сергія Реброва проведуть завтра, 11 жовтня, проти збірної Грузії.
Поєдинок відбудеться на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок – о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.