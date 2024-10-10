Франція зіграє з Ізраїлем, Італія – з Бельгією у 3 турі Ліги націй

Сьогодні, 10 жовтня, відбудеться десять матчів третього раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Збірна Франції зустрінеться з Ізраїлем, Італія зіграє з Бельгією, Англія поміряється силами з Грецією.

Ліга націй сезону-2024/25

3 тур, 10 жовтня

Ліга A

21:45. Ізраїль – Франція

21:45. Італія – Бельгія

Ліга B

21:45. Австрія – Казахстан

21:45. Англія – Греція

21:45. Норвегія – Словенія

21:45. Фінляндія – Ірландія

Ліга C

19:00. Латвія – Північна Македонія

21:45. Фарерські острови – Вірменія

Ліга D

19:00. Молдова – Андорра

21:45. Гібралтар – Сан-Марино

Нагадаємо, у попередньому турі Україна програла Чехії, Німеччина зіграла внічию з Нідерландами. Свою наступну гру підопічні Сергія Реброва проведуть завтра, 11 жовтня, проти збірної Грузії.

Поєдинок відбудеться на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок – о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.