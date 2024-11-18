Франція впевнено здолала Італію: відеоогляд матчу Ліги націй

Збірна Франції здобула виїзну перемогу над Італією в межах 6 туру Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Огляд поєдинку

Ліга націй-2024/25

6 тур, 17 листопада

Дивізіон А, група 2

Італія – Франція 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – Рабйо 2, 0:2 – Вікаріо 33 (автогол), 1:2 – Камб'ясо 35, 1:3 – Рабйо 65

Зазначимо, що Франція та Італія достроково заробили собі місце у плейоф турніру, тому їхня очна зустріч закривала лише питання щодо переможця квартету.

Ізраїль у домашньому матчі з Бельгією вирвав перемогу, яка дозволила команді Ран Бен-Шимона наздогнати команду Доменіко Тедеско за очками. Але через гірші результати в очних зустрічах (перемога Бельгії 3:1, перемога Ізраїля 1:0), "синьо-білі" вилетіли до другого за силою дивізіону.

"Дияволи" у свою чергу зіграють з командою з Дивізіона В у матчі за право виступати в Дивізіоні А у наступному сезоні.