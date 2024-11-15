Ванат пропустить матч Ліги націй проти Грузії
Владислав Ванат
УАФ
Головний тренер збірної України Сергій Ребров повідомив про те, що форвард Динамо Київ Владислав Ванат пропустить матч п’ятого туру Ліги націй проти Грузії.
Про це 50-річний фахівець розповів на передматчевій пресконференції.
"Є багато гравців, у яких мікропошкодження. Гравці Динамо та Шахтаря дуже втомлені після переїздів. На жаль, Владислав Ванат не зможе взяти участі у завтрашній зустрічі. Він ще відновлюється, і, сподіваюся, повернеться до другої гри. Але ті гравці, які завтра вийдуть, розуміють відповідальність цієї гри та битимуться за Україну", – заявив Ребров.
Матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада у Батумі на стадіоні "Батумі-Арена" та розпочнеться о 19:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Перед 5 туром "жовто-сині" посідають останнє місце, але ще зберігають шанси навіть на перше.
19 листопада на Україну чекає виїзний матч шостого туру Ліги націй проти Албанії, початок – о 21:45 за Києвом.