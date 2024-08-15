Заміна Довбика: Жирона купила нападника Абердіна за 8 млн євро

Форвард збірної Північної Македонії Боян Міовскі перейшов до Жирони.

Про це повідомив сайт іспанського клубу.

25-річний Боян підписав контракт до літа 2028 року. У пресрелізі не вказана сума трансферу, яку отримав Абердін, але портал transfermarkt зазначає, що покупка обійшлася представнику Ла Ліги у 8 млн євро.

Міовскі за Абердін грав з літа 2022 року. За цей період у чемпіонаті Шотландії нападник відзначився 32 рази за 77 поєдинків. Боян також виступав за МТК (Угорщина), а на Батьківщині представляв Ренову, Работнічкі та ФК Македонію.

Нагадаємо, що він повинен буде замінити Артема Довбика. Український форвард відіграв за "біло-червоних" один сезон та перейшов до італійської Роми.