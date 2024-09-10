Роналду: Кроос міг пограти ще кілька років, але я поважаю його рішення

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду прокоментував рішення колишнього півзахисника Реала Тоні Крооса про завершення кар'єри та заявив, що він поважає його рішення.



Його слова передає Yahoo Sports.

"Це його вибір. Ми маємо поважати його. Я поважаю його рішення.

Він міг пограти ще кілька років, але це його рішення", — сказав Роналду.

Зазначимо, що за "вершкових" німець загалом зіграв 424 матчі, у яких відзначився 27 забитими м'ячами та віддав 88 результативних передач.

Нагадаємо, що нещодавно Роналду поділився думкою, хто з футболістів боротиметься за нагороду "Золотий м'яч" у найближчі роки.