Фонсека прокоментував можливу відставку з посади тренера Мілана

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека поділився очікуваннями від дербі проти Інтера, оцінивши свої перспективи на чолі "россонері".

Слова португальського фахівця наводить пресслужба Мілана.

"Для нас це важливий і складний матч. Ми будемо грати проти дуже хорошої команди, але ми повинні мислити позитивно: перемога буде означати багато. Ми готувалися до матчу з огляду на нашого суперника, який є сильним, але ми хочемо грати за нашими принципами.



Наразі є розчарування, але також є бажання вийти з цієї ситуації. Я вірю в команду. В останні кілька днів вони працювали фантастично. Під час трансферного вікна прийшли сильні гравці, у нас є лідери, але ми все ще не є сильними як команда. Нам потрібен час, але я не шукаю виправдань", – сказав Фонсека.