Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Фонсека прокоментував можливу відставку з посади тренера Мілана

Олексій Мурзак — 22 вересня, 16:55
Фонсека прокоментував можливу відставку з посади тренера Мілана
Паулу Фонсека
Getty Images

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека поділився очікуваннями від дербі проти Інтера, оцінивши свої перспективи на чолі "россонері".

Слова португальського фахівця наводить пресслужба Мілана.

"Для нас це важливий і складний матч. Ми будемо грати проти дуже хорошої команди, але ми повинні мислити позитивно: перемога буде означати багато. Ми готувалися до матчу з огляду на нашого суперника, який є сильним, але ми хочемо грати за нашими принципами.

Наразі є розчарування, але також є бажання вийти з цієї ситуації. Я вірю в команду. В останні кілька днів вони працювали фантастично. Під час трансферного вікна прийшли сильні гравці, у нас є лідери, але ми все ще не є сильними як команда. Нам потрібен час, але я не шукаю виправдань", – сказав Фонсека.

Фахівець наголосив, що завжди відчував довіру клубу.

"Ібрагімович завжди на позитиві, він завжди поруч, і ми багато спілкуємося", – додав Фонсека.

Нагадаємо, матч між Міланом та Інтером відбудеться сьогодні, 22 вересня. Початок зустрічі заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Пауло Фонсека може покинути клуб через конфлікт зі Златаном Ібрагімовичем.

Інтер Мілан Паулу Фонсека

Мілан

Рома з Довбиком зіграє з Удінезе, Інтер та Мілан зустрінуться в дербі у 5 турі Серії А
Ібрагімович провів розмову з Фонсекою та гравцями Мілана перед матчем з Інтером
Шахтар опинився в середині турнірної таблиці Ліги чемпіонів після першого туру
Стала відома причина можливого звільнення Фонсеки з Мілана
В Мілані ухвалили жорстке рішення щодо Фонсеки

Останні новини