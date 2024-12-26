Головний тренер Мілана українською мовою привітав уболівальників із Різдвом

Колишній тренер Шахтаря, а нині Мілана – Паулу Фонсека привітав уболівальників з Різдвом українською мовою.

Святкове звернення опублікувала пресслужба італійського клубу в соцмережах.

Спершу португальський фахівець звернувся до своїх земляків рідною мовою, а потім привітав уболівальників із Різдвом українською.

Нагадаємо, Фонсека очолив Мілан влітку 2024 року, куди перейшов із Лілля. До того він працював також у Ромі та донецькому Шахтарі.

Після 16 зіграних матчів Мілан знаходиться на восьмому місці у турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи у своєму активі 26 очок.

У Лізі чемпіонів підопічні екстренера Шахтаря знаходяться на 12 місці, набравши 12 очок за шість поєдинків.

В наступному матчі Мілан зустрінеться із Ромою в межах Серії А. Поєдинок буде зіграно у неділю, 29 грудня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.