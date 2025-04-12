Вони хочуть зробити з мене показовий приклад: Фонсека – про дискваліфікацію
Головний тренер Ліона Паулу Фонсека вважає, що керівництво французької Ліги 1 хоче зробити з нього показовий приклад. Саме тому він отримав дискваліфікацію на 9 місяців.
52-річного португальського фахівця цитує Thе Guardian.
"Неймовірно", – каже він про дискваліфікацію, яка була винесена протягом трьох днів після його порушення. Звичайно, те, що я зробив, було неправильним, і я повинен заплатити за це. Але я кричав на арбітра, я не мав жодного контакту з ним і не вчиняв [насильства].
Вони хочуть зробити з мене показовий приклад для французького футболу, я думаю, що я плачу не за те, що я зробив, а за той момент, у якому ми перебуваємо. Але я не повинен бути прикладом, я повинен просто заплатити за те, що я зробив.
Це несправедливо, але ми боремося проти цього рішення, і я вірю, що все може змінитися. Це важко зрозуміти, коли ми бачимо стільки таких ситуацій у всіх країнах, і ніхто не отримав покарання, як я", – розповів Фонсека.
Нагадаємо, Ліга 1 дискваліфікувала Фонсеку на 9 місяців через напад на арбітра – у матчі проти Бреста португалець апелював до рефері зустрічі Бенуа Мійо, активно жестикулював, кричав та ледь не вдарив його головою, за що й отримав червону картку.
За підсумками того інциденту, колишньому тренеру Шахтаря заборонено знаходитися в роздягальні до, під час та після матчів до 15 вересня 2025 року.