Вони хочуть зробити з мене показовий приклад: Фонсека – про дискваліфікацію

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека вважає, що керівництво французької Ліги 1 хоче зробити з нього показовий приклад. Саме тому він отримав дискваліфікацію на 9 місяців.

52-річного португальського фахівця цитує Thе Guardian.

"Неймовірно", – каже він про дискваліфікацію, яка була винесена протягом трьох днів після його порушення. Звичайно, те, що я зробив, було неправильним, і я повинен заплатити за це. Але я кричав на арбітра, я не мав жодного контакту з ним і не вчиняв [насильства].

Вони хочуть зробити з мене показовий приклад для французького футболу, я думаю, що я плачу не за те, що я зробив, а за той момент, у якому ми перебуваємо. Але я не повинен бути прикладом, я повинен просто заплатити за те, що я зробив.

Це несправедливо, але ми боремося проти цього рішення, і я вірю, що все може змінитися. Це важко зрозуміти, коли ми бачимо стільки таких ситуацій у всіх країнах, і ніхто не отримав покарання, як я", – розповів Фонсека.