Фенербахче звинувачує клуб українських футболісток у нечесній грі

Жіночий футбольний клуб Фенербахче вважає, що команда Фомгет, за яку виступають гравчині збірної України Любов Шматко та Ольга Овдійчук, порушила "нормальний плин життя". Стамбульський клуб звернувся до етичної ради Федерації футболу Туреччини.

Про це повідомляє Sporx.com.

В останніх двох матчах Фомгет обіграв Чекмекею (19:1) і Брнову (12:0). За тур до фінішу Фомгет і Фенербахче мають однакову кількість очок, але клуб українок обійшов "канарок" за різницею голів.

"31 гол було забито у 2 матчах на очах у футбольної федерації Турції. Це суперечить звичайному плину життя. Сьогодні в матчі проти суперника було забито 6 голів за 18 хвилин. Це зовсім ненормально.

Вони забивають стільки голів, скільки потрібно. Ми отримували багато чуток тижнями, аж до сьогодні. Ми не хотіли вірити в це. Ми вважали, що турецький футбол чистий. Ми поділилися цією інформацією з федерацією. 31 гол у двох матчах. Що ще я можу сказати", – цитує FootballArena натяки на нечесну гру Фомгета тренера Фенербахче Кемаля Данабаша.