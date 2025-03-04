Це не моя робота: Флік – про повернення Неймара у Барселону
Неймар
ФК Сантос
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік відреагував на інформацію про можливе повернення до каталонської команди нападника Сантоса Неймара.
Цитує тренера інсайдер Фабріціо Романо.
"Це не моя робота. Я повністю зосереджений на підготовці команди до ігор.
Підписання – це робота інших працівників клубу, а не моя", – розповів Флік.
Після повернення в Сантос Неймар забив 4 голи та віддав 3 асисти в 8 матчах.
Нагадаємо, Неймар виступав за Барселону з 2013 до 2017 року, відзначившись 105 голами у 186 матчах у всіх турнірах. В 2015 році виграв з клубом Лігу чемпіонів.