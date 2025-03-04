Це не моя робота: Флік – про повернення Неймара у Барселону

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік відреагував на інформацію про можливе повернення до каталонської команди нападника Сантоса Неймара.

Цитує тренера інсайдер Фабріціо Романо.

"Це не моя робота. Я повністю зосереджений на підготовці команди до ігор.

Підписання – це робота інших працівників клубу, а не моя", – розповів Флік.