Лос-Анджелес зі Смоляковим переміг Спортинг Канзас-Сіті в МЛС

ФК Лос-Анджелес здобув перемога над Спортинг Канзас-Сіті у межах регулярного чемпіонату МЛС.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1. Український гравець Лос-Анджелеса Артем Смоляков з'явився на полі на 94-й хвилині поєдинку.

МЛС

16 тур, 9 червня

ФК Лос-Анджелес – Спортинг Канзас-Сіті 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 39 Йовельїч, 1:1 – 45+1 Сегура, 2:1 – 59 Буанга (пен), 3:1 – 90+3 Жиру

Після 16 ігор команда Смолякова розташувалася на 5 сходинці Західної конференції, маючи гру в запасі в порівнянні з деякими конкурентами за вихід у плейоф МЛС.

Напередодні на трибунах вболівальників Лос-Анджелесу під час святкування перемоги над Америкою в межах плей-ін Клубного чемпіонату світу помітили російський прапор.