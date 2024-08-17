Колишній гравець збірної Англії та Манчестер Юнайтед завершив кар'єру
Колишній гравець Манчестер Юнайтед Філ Джонс оголосив, що завершив кар'єру. Востаннє він виходив на поле ще 2 травня 2022 року.
Слова ексгравця збірної Англії цитує BBC.
"Моя кар'єра закінчилася швидше, ніж мені хотілося б.
Але склянка наполовину повна.
Я отримав ліцензію УЄФА А і готовий випробувати себе як тренер. У перспективі хочу очолити якусь команду. Я сповнений рішучості досягти цього", – заявив 32-річний Джонс.
Захисник є вихованцем Блекберна. Влітку 2011 року Манчестер Юнайтед придбав його за 19 млн євро. За "червоних дияволів" за 12 років Філ відіграв 229 поєдинків та забив 6 голів.
Центрбек також викликався до лав збірної Англії. За національну команду своєї країни він провів 27 матчів.
У першому матчі сезону-2024/25 Манчестер Юнайтед вдома мінімально здолав Фулгем.