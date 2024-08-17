Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колишній гравець збірної Англії та Манчестер Юнайтед завершив кар'єру

Руслан Травкін — 17 серпня, 16:04
Колишній гравець збірної Англії та Манчестер Юнайтед завершив кар'єру
Філ Джонс
Getty images

Колишній гравець Манчестер Юнайтед Філ Джонс оголосив, що завершив кар'єру. Востаннє він виходив на поле ще 2 травня 2022 року.

Слова ексгравця збірної Англії цитує BBC.

"Моя кар'єра закінчилася швидше, ніж мені хотілося б.
Але склянка наполовину повна.

Я отримав ліцензію УЄФА А і готовий випробувати себе як тренер. У перспективі хочу очолити якусь команду. Я сповнений рішучості досягти цього", – заявив 32-річний Джонс.

Захисник є вихованцем Блекберна. Влітку 2011 року Манчестер Юнайтед придбав його за 19 млн євро. За "червоних дияволів" за 12 років Філ відіграв 229 поєдинків та забив 6 голів.

Центрбек також викликався до лав збірної Англії. За національну команду своєї країни він провів 27 матчів.

У першому матчі сезону-2024/25 Манчестер Юнайтед вдома мінімально здолав Фулгем.

Завершення кар'єри Манчестер Юнайтед збірна Англії з футболу

Завершення кар'єри

Беленюк завершив кар'єру, зібравши повний комплект медалей Олімпійських ігор
Колишній гравець Маямі та Панатінаїкоса Гай завершив кар'єру у 26 років заради роботи в команді університету
Коноплянка завершив кар'єру футболіста
Чумак оголосив про завершення кар'єри
Алвес попрощався з ПСЖ

Останні новини