Колишній гравець збірної Англії та Манчестер Юнайтед завершив кар'єру

Колишній гравець Манчестер Юнайтед Філ Джонс оголосив, що завершив кар'єру. Востаннє він виходив на поле ще 2 травня 2022 року.

Слова ексгравця збірної Англії цитує BBC.

"Моя кар'єра закінчилася швидше, ніж мені хотілося б.

Але склянка наполовину повна. Я отримав ліцензію УЄФА А і готовий випробувати себе як тренер. У перспективі хочу очолити якусь команду. Я сповнений рішучості досягти цього", – заявив 32-річний Джонс.

Захисник є вихованцем Блекберна. Влітку 2011 року Манчестер Юнайтед придбав його за 19 млн євро. За "червоних дияволів" за 12 років Філ відіграв 229 поєдинків та забив 6 голів.

Центрбек також викликався до лав збірної Англії. За національну команду своєї країни він провів 27 матчів.

У першому матчі сезону-2024/25 Манчестер Юнайтед вдома мінімально здолав Фулгем.