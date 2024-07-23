У ФІФА відреагували на скаргу європейських ліг щодо насиченого календаря

У ФІФА відповіли на скаргу FIFPro та європейських ліг, які поскаржились на організацію до Європейської комісії через перенасичений календар матчів.

Про це йдеться в заяві організації.

"Поточний календар був одноголосно схвалений Радою ФІФА, до складу якої входять представники всіх континентів, включаючи Європу, після всебічних консультацій за участю FIFPro та керівних органів ліг. Календар ФІФА — єдиний інструмент, що гарантує, що футбол збірних зможе продовжувати виживати, співіснувати та процвітати поряд із внутрішнім та континентальним клубним футболом. Деякі європейські ліги, які є організаторами змагань і регулюючими органами, діють у власних комерційних інтересах, лицемірно і не враховуючи інтересів інших у світі. Ці ліги, очевидно, віддають перевагу календарю, наповненому товариськими матчами та літніми турами, які часто передбачають тривалі поїздки по всьому світу. Навпаки, ФІФА має захищати спільні інтереси світового футболу, включаючи захист гравців, скрізь та на всіх рівнях гри" — йдеться у заяві.

Напередодні ФІФА визначилася з розкладом чемпіонату світу-2026, який відбудеться в США, Канаді та Мексиці. Уперше в історії на "мундіалі" гратимуть 48 збірних, які розподіляться в 12 групах.