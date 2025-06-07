ФІФА планує оновити систему фіксації офсайду на клубному ЧС

ФІФА запланувала оновити та вдосконалити напівавтоматичну систему виявлення офсайду.

Про це повідомляє ESPN.

Зміни вперше планують запровадити на клубному чемпіонаті світу, який розпочнеться вже 15 червня у США.

У ФІФА розповіли, що в м'яч вбудують датчик, який сигналізуватиме арбітру про положення поза грою. Цікаво, що про це в організації замислились після інциденту з Тайво Авоньї в АПЛ. Тоді арбітр дав дограти епізод, хоча форвард перебував у офсайді. У підсумку, гравець влетів у штангу та через деякий час його було прооперовано.

Матч-відкриття Клубного чемпіонату світу заплановано на 03:00 15 червня – Інтер Маямі з Мессі зіграє проти Аль-Ахлі.

Раніше повідомлялось, що суд виправдав колишніх очільників ФІФА та УЄФА у справі щодо шахрайства.