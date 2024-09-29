Стали відомі стадіони, на яких пройде клубний ЧС-2025

Сьогодні, 29 вересня, ФІФА назвала стадіони, на яких пройде клубний чемпіонат світу-2025 у США.

Про це повідомляє сайт організації.

Загалом буде залучено 12 стадіонів. Фінал турніру відбудеться на "Метлайф Стедіум" в Нью-Джерсі. Також гратимуть на "Мерседес-Бенц Стедіум" (Атланта), "Банк оф Америка Стедіум" (Шарлотт), "TQL Stadium" (Цинциннаті), "Роуз Боул Стедіум" (Лос-Анджелес), "Хард Рок Стедіум" (Маямі), "Джодіс Парк" (Нешвілл), "Кемпінг Ворлд Стедіум" (Орландо), "Inter&Co Stadium" (Орландо), "Lincoln Financial Field" (Філадельфія), "Lumen Field" (Сіетл) і "Audi Field" (Вашингтон).

Зазначимо, що клубний ЧС пройде літом 2025 року, з 15 червня по 13 липня. У змаганні візьмуть участь 32 команди.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що турнір може не відбутися. У ФІФА виникли серйозні труднощі з організацією змагання. Вони досі не знайшли спонсорів і телетрансляторів для турніру.