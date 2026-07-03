Визначився найкращий гравець матчу Швейцарії з Алжиром в 1/16 фіналу ЧС-2026

Нападника Бреля Емболо визнали найкращим гравцем матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу, в якому збірна Швейцарії впевнено обіграла Алжир із рахунком 2:0.

Про це повідомляє ФІФА.

29-річний форвард відкрив рахунок у грі, замкнувши передачу Манзамбі на 10-й хвилині гри.

Швейцарія вперше з 1938 року виграла матч плейоф чемпіонату світу та вперше у своїй історії видала серію з трьох перемог поспіль на ЧС. Загалом для швейцарців це четвертий поспіль вихід в 1/8 фіналу.

В 1/8 команда Емболо зустрінеться з переможцем матчу Колумбія – Гана, який відбудеться у суботу, 4 липня.

Нагадаємо, вже сформувалось шість пар 1/8 фіналу ЧС-2026.